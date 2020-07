Il tecnico Alberto Zaccheroni è intervenuto sulle colonne del Corriere della Sera parlando della corsa scudetto: “Rimonta Inter? Dico che sia improbabile. Non mi riesco ad immaginare la Juventus che perde questo scudetto, anche se è palese che c’è qualcosa che non va nella capolista. Il problema per Sarri è che spesso i giocatori staccano la spina ed escono dalla partita. Altrimenti in campo ci sarebbe il tridente. L’Inter non ci ha creduto prima, bastava vedere lo sguardo dei giocatori in certe partite. Però di impossibile non c’è niente, non deve fermarsi, finchè l’aritmetica non dice basta’.