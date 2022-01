Ha allenato entrambe le squadre e domenica sera assisterà interessato al match: Alberto Zaccheroni ha parlato di Milan-Juventus a Sky Sport, analizzando la fase offensiva bianconera: "La strada intrapresa da Allegri - ha detto - è quella giusta, sta ricostruendo la squadra partendo dalla fase difensiva. Il sistema di gioco è un 4-4-2 che ormai in Serie A non usa più nessuno ma è il più semplice. Ad oggi il giocatore più importante in fase offensiva è McKennie, anche più di Morata e Dybala".