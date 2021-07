A poco più di un mese dall'inizio del nuovo campionato,ha presentato così la possibile corsa scudetto con tanti cambi in panchina: "Ci sono state tante novità e sono sicuro che vedremo sfide nuove e avvincenti. La prossima stagione penso sarà molto equilibrata, la Juventus però parte con qualcosa in più sulla carta. Mourinho? E' intrigante a livello mediatico, le sue conferenze stampa hanno fatto divertire e lui in Italia ha già vinto".