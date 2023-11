Nelle ultime ore il nome di Mattia Zaccagni è tornato ad essere accostato alla Juve, in virtù del suo rinnovo di contratto con la Lazio che continua a non arrivare. Stando a quanto riportato da Il messaggero, infatti, l'esterno biancoceleste avrebbe chiesto un ritocco dell'ingaggio per arrivare ad ottenere 3 milioni a stagione. Questo potrebbe far cambiare idea al patron della Lazio Claudio Lotito, con i bianconeri che osservano attentamente l'evolversi della situazione.