Zaccagni-Juventus, le ultime

Un'ulteriore conferma arriva dall'edizione odierna di Tuttosport: oltre a, per cui l'accordo sembra ormai a un passo, lasta guardando in casaanche per Mattia, il cui agente nei giorni scorsi ha lasciato intendere che c'è una certa distanza con il club bluceleste sul fronte rinnovo (il contratto del giocatore è in scadenza nel 2025) annunciando l'intenzione di "guardarsi intorno" in estate. I bianconeri, secondo il quotidiano, sono stuzzicati dall'idea al di là di quello che succederà con Federico, che rappresenta a sua volta un fronte aperto.Non sarà una trattativa semplice, quella per Zaccagni, con cui ci sono già stati contatti che hanno fatto emergere un apprezzamento reciproco. Le difficoltà nasceranno più che altro con Claudio, mai un interlocutore facile da affrontare, con il quale però negli ultimi anni i rapporti si sono ammorbiditi: lo testimonia la doppia operazione, che ora potrebbe in un certo senso essere replicata con l'azzurro e il brasiliano (quest'ultimo, però, in scadenza a fine stagione).