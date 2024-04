Zaccagni-Juventus, passi in avanti: c'è stato l'incontro

I dettagli dell'operazione



Il mercato della Juventus inizia a prendere forma. Oltre all'interessamento concreto per Riccardo Calafiori e l'accordo sempre più vicino con Felipe Anderson, alla Continassa si pensa anche a Mattia Zaccagni. L'esterno della Lazio, come riferisce Sportitalia resta in orbita bianconera e negli ultimi giorni si sono intensificati i contatti.C'è stato infatti un incontro negli ultimi giorni tra le parti. Le condizioni sono quelle di un ingaggio da 3,5 milioni a stagione più bonus per un triennale con opzione. La Juve apprezza l’esterno e ha incassato il gradimento di Zaccagni. Ferma da tempo la trattativa per il rinnovo con la Lazio; quando sarà il momento i bianconeri si presenteranno dalla Lazio con un’offerta legata alla scadenza contrattuale e quindi non in linea con il valore dell’ex Verona.

Il contratto di Zaccagni infatti scade nel 2025 e senza rinnovo, la Lazio rischierebbe di perderlo a zero. Ma quale sarebbe la valutazione del cartellino quest'estate? 15 milioni più bonus per arrivare a 20 sarebbe già una buona cifra da incassare. Adesso si tratta solo di capire se la Lazio riuscirà a recuperare il terreno perduto



Ricevi tutte le notizie più fresche e selezionate direttamente dalla nostra redazione, in diretta e gratuitamente! Non perderti nemmeno un colpo sul mondo dello sport, con un focus speciale sulla Juventus e tanto altro!È semplice e gratuito! Clicca su questo link e ISCRIVITI.