Zaccagni-Juve, le cifre

Oltre a Felipe Anderson, la Juventus ha messo nel mirino un altro esterno offensivo della Lazio, ovvero Mattia Zaccagni. A differenza del brasiliano, Zaccagni ha il contratto in scadenza nel 2025 e quindi eventualmente la Juve dovrebbe trovare un accordo anche con il club biancoceleste.Come raccontato (QUI), c'è stato un incontro tra la Juve e chi cura gli interessi di Zaccagni. Il giocatore gradisce il trasferimento a Torino ma a quali condizioni? Come riporta Sportitalai, si parla di un ingaggio da 3,5 milioni a stagione più bonus per un triennale con opzione.