Il futuro di Mattiacontinua a tenere banco in casa Lazio. C'è distanza sul rinnovo con il presidente Claudio Lotito, che è arrivato ad offrire un rinnovo con prolungamento a 2,5 milioni di euro mentre la richiesta dell'entourage è quella di salire e spingere la parte fissa dell'ingaggio intorno ai 3 milioni di euro a cui aggiungere bonus. La sua priorità resta la Lazio e avrebbe davvero voluto che quella promessa di trovare presto un accordo sul rinnovo, fattagli da Lotito il giorno del suo matrimonio con la nota influencer Chiara Nasti, fosse già stata mantenuta dal patron biancoceleste. Ma se non sarà rinnovo allora sarà addio e, ad oggi, i sondaggi più interessati per lui sono arrivati dalla Juventus (Giuntoli ha ottimi rapporti con Giuffredi e voleva Zaccagni già al Napoli), dalla Fiorentina (ma dipende dal futuro di Italiano) e dall'Aston Villa. Lo riporta calciomercato.com.