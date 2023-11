Mattia Zaccagni ha il contratto in scadenza nel 2025, così come Federico Chiesa. L'esterno della Lazio, titolarissimo di Sarri, non ha ancora trovato un accordo per il rinnovo e anzi, la strada per continuare con i biancocelesti non è così semplice da intraprendere. Per questo anche la Juve tiene d'occhio la situazione del giocatore, che in caso di mancato rinnovo, può diventare un occasione di mercato perché la Lazio non vorrebbe perderlo a parametro zero. Un po' come è successo a Milinkovic Savic l'estate scorsa, ceduto in Arabia per 40 milioni prima che fosse troppo tardi per monetizzare.