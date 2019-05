Pablo Zabaleta, ex difensore del Manchester City, ha parlato ai microfoni di beIN SPORTS del futuro di Pep Guardiola, accostato alla Juventus: “Dipende da lui, non è un allenatore a cui piace stare per più di 3-4 anni nella stessa squadra. Basta vedere quanto tempo è rimasto sulle panchine di Barcellona e Bayern Monaco. Penso che per il City sarà difficile sostituire un tecnico come Pep, se si guarda come gioca la squadra adesso, tutti si stanno divertendo. Spero che resti per tanti anni, ma dipende da lui”. Questa l'opinione di Zabaleta, che ha giocato a Manchester dal 2008 al 2017.