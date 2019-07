Yuri Alberto è il nuovo nome che ha stregato la Juventus e non solo. Il giovanissimo attaccante del Santos, classe 2001, è cresciuto nel club brasiliano e ha esordito in prima squadra il 17 novembre 2017. Un baby prodigio, talento della Nazionale U17, che ha già conquistato mezza Europa. Secondo quanto riportato da alfredopedullà.com, il Santos valuta Yuri Alberto 10 milioni e oltre all’Inter e alla Juve, anche lo Sporting si è dimostrato interessato- Le pratiche per farlo diventare comunitario sono state avviate.