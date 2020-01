Your browser does not support iframes.

Yulia Ushakova in Russia è una stella, ma anche il resto del mondo ha imparato a conoscerla, per la sua bellezza e per la sua passione per lo sport. Su Instagram vanta oltre 500 mila seguaci, su un profilo nel quale si possono apprezzare tutte le sue attività sportive. C'è l'hockey sul ghiaccio, che vede il nome di Yulia legato alla squadra della Spartak Mosca, come volto-immagine del club. E poi il calcio, l'altra sua grande passione, che l'ha vista protagonista anche in occasione dei Mondiali di casa, nel 2018. E, infine, per quanto riguarda il tempo libero, tanta palestra e tantissimo mare! In quale versione preferite Yulia? Nella gallery de Ilbianconero.com tutte le foto della bellissima Yulia!