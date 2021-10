Parallelamente alla Champions League, riprende anche la Youth League, la competizione europea dedicata alle squadre primavera. E parallelamente alla prima squadra, che stasera scenderà in campo contro lo Zenit, anche i giovani bianconeri affronteranno la giovanile della compagine di San Pietroburgo. Con due armi in più: Soulé e Miretti scesi dall'Under 23 per l'occasione. Come successo anche nella sfida precedente contro il Chelsea.: 0-1: (Mulazzi 2')(4-3-3): Byazrov; Sandrachuk, Kasimov, Khotulev, Troshchenkov; Kim, Zigangirov, Saus (Rodionov 46'); Marianov, Belokhonov, Kuznetsov.. Korolev, Kotov, Emelianov A., Emelianov E., Khailoev, Mikhailovskii.. Zyryanov(4-4-2): Senko; Turicchia, Nzounago, Fiumanò, Savona; Iling-Junior, Miretti, Omic, Mulazzi; Chibozo, Soulé.. Scaglia, Citi, Hasa, Bonetti, Turco, Strijdonck, Maressa​.. BonattiAmmonizioni: Marianov (Z): Kourgheli (BLR)52' - SUPER PARATA DI SENKO, che toglie dalla linea di porta un colpo di testa ravvicinato di Khotulev46' - Inizia il secondo tempoINTERVALLO37' - Bella parata di Senko su Marianov che prova il tiro di potenza sul primo palo28' - OCCASIONE JUVE, percussione di Iling che imbuca per Mulazzi che con una finta manda a vuoto il diretto avversario, ma da due passi spara addosso al portiere22' - OCCASIONE JUVE, cross perfetto di Mulazzi, Chibozo manca clamorosamente la deviazione a rete: erroraccio16' - Tenta una giocata clamorosa Soulé che dribbla il diretto avversario sulla linea di fondo e da posizione improbabile tenta il tiro a giro di sinistro: palla fuori di poco9' - OCCASIONE ZENIT, tiro da fuori area di Zigangirov che colpisce la traversa2' - GOL JUVE CON MULAZZI: percussione di Miretti che serve Soulé, l'argentino allarga sulla destra per Mulazzi che rientra e a giro piazza il pallone sul secondo palo1' - Gara che comincerà con alcuni minuti di recupero1' - Via al match