La Juventus Primavera batte lo Zenit a San Pietroburgo e consolida il primo posto nel girone H di Youth League. Di seguito le pagelle del match:- Parte male, con un errore in costruzione e poco brillante nella traversa del primo tempo dei russi. Poi, però, risponde presente nelle altre occasioni create dallo Zenit. A inizio ripresa: due parate clamorose- Arruffone, tecnicamente non bellissimo da vedere, ma è efficace e corre per due. Una prova di grande quantità- In un palcoscenico importante come quello della Youth League, sfodera una prestazione di altissimo livello: insuperabile in fase difensiva, bravo a verticalizzare con palla tra i piedi- Ordinato e diligente, Nzouango fa un partitone e il suo contributo al fianco è prezioso (Dal 71'- 20 minuti ben fatti)- SI fa sempre trovare pronto quando lo Zenit prova a sfondare dalle sue parti- Quando lascia andare la gamba diventa imprendibile; peccato per le tante, piccole, sbavature che condizionano spesso le sue prestazioni. Nel secondo tempo cala vistosamente- Quando torna nel gruppo di Bonatti, oltre a tecnica e fisicità, porta quella personalità che aiuta tutta la squadra. Grazie alle sue capacità rende molto più fluida la manovra dal basso che, quest'anno, è stata spesso farraginosa (Dall'87's.v.)- Con Miretti al fianco ha qualche responsabilità in meno, buona prova in costruzione e interdizione, anche se nella ripresa sparisce un po' dal campo- Il fantastico tiro a giro che vale l'1 a 0 è la firma dell'artista sul quadro. Che magari definirlo capolavoro sarebbe troppo, ma sicuramente è una di quelle opere che all'asta vale parecchio- Divora un'occasione clamorosa nel primo tempo. Un errore che esa parecchio sulla valutazione della sua prestazione (Dall'87's.v.)- Qualche squillo, ma è incostante nel corso del match e spesso scompare. Bravo nell'azione dell'1 a 0 a smarcare Mulazzi (Dal 63'- Primo pallone toccato: gol. Ha l'istinto del bomber- Non abdica mai alle sue idee di gioco e questo lo premia: oggi può essere soddisfatto: vede una squadra che gioca bene, crea occasioni e, soprattutto, vince