Il sito ufficiale della Juventus presenta la sfida di Youth League tra i bianconeri e il Real Madrid. "Nella fase a gironi sono andati a segno ben 12 giocatori differenti, con quattro ad aver esultato due volte: Pablo Rodriguez, Jordi Martin, Juanmi Latasa e Pedro Ruiz. Quest'ultimo vanta anche quattro gol con il Castilla, dove il capocannoniere della squadra è un altro giocatore sempre impiegato in Youth League nelle prime sei gare: il classe 2000 Miguel Baeza (ceduto nelle ultime ore al Celta Vigo), che nella Segunda Division B ha messo a segno 9 reti. Baeza è stato il terzo giocatore per minutaggio in Youth League con 513 minuti. Più di lui in campo solo il portiere Luis Lopez (530 minuti) e il difensore centrale Pablo Ramon (538).



Naturalmente la ripresa della competizione a distanza di mesi rispetto ai programmi (la gara si sarebbe dovuta disputare l'11 marzo a Vinovo) potrebbe portare dei cambiamenti nelle rose e nelle scelte. Ad esempio, sulla panchina del Real non ci sarà Poyatos, passato al Panathinaikos: la squadra sarà guidata dall'allenatore del Castilla, Raul Gonzalez Blanco. L'ex attaccante, leggenda dei blancos, non ha bisogno di presentazioni".