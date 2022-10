Oggi, martedì 11 ottobre, alle ore 13:00 (orario italiano) la Juventus Under 19 scenderà in campo in Israele per la quarta giornata della fase a gironi della UYL. Ecco la lista dei giocatori a disposizione di Mister Paolo Montero.I CONVOCATI1 Scaglia2 Valdesi3 Rouhi4 Huijsen5 Dellavalle6 Doratiotto7 Strijdonck9 Turco N.10 Hasa11 Mbangula12 Vinarcik13 Turco S.15 Domanico16 Ripani21 Anghelè22 Nonge Boende23 Ledonne28 Morleo30 Daffara31 Mancini