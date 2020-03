Update: the @JuventusFCYouth v @lafabricacrm #UYL round of 16 tie will now be played on Wednesday 11 March https://t.co/eg9VdJb40e — UEFA Youth League (@UEFAYouthLeague) March 2, 2020

, non solo in campionato. Infatti, come si sospettava nei giorni scorsi, la Uefa ha espresso il suo verdetto anche per la sfida di Youth League che i bianconeri avrebbero dovuto giocare mercoledì contro il Real Madrid. Saltano quindi gli ottavi di finale, a gara secca, della Juventus, ma solo per una settimana. Infatti, il nuovo recupero è al momento fissato per l'11 marzo.