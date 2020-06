La Juventus Primavera avrà ancora una possibilità di scendere in campo durante questa stagione sportiva. Infatti, sebbene in Italia si sia chiuso definitivamente il campionato, ci sono ancora da giocare le partite di Youth League, che vedrà i bianconeri affrontare il Real Madrid. Sfida a gara secca, come sarebbe stata anche senza stop, che si giocherà il 16 di agosto. Ecco il comunicato.



"Come annunciato dal Comitato Esecutivo UEFA, la UEFA Youth League 2019/20 terminerà al Colovray Stadium di Nyon con partite dal 16 al 25 agosto.



I rimanenti ottavi di finale (in attesa dell'esito del procedimento disciplinare sulla gara tra Inter e Rennes) si giocheranno il 16 agosto a Nyon, mentre il torneo finale a otto squadre verrà disputato al Colovray Stadium di Nyon dal 18 al 25 agosto 2020.



I quarti di finale si giocheranno il 18/19 agosto, le semifinali il 22 agosto e la finale il 25 agosto.



Ottavi di finale (16 agosto)



Juventus - Real Madrid

Inter - Rennes (in attesa di conferma)



Quarti di finale (18/19 agosto)



Midtjylland - Ajax

Salzburg - Lyon

Dinamo Zagreb - Benfica

Inter/Rennes - Juventus/Real Madrid



Semifinale (22 agosto)



1: Dinamo Zagreb/Benfica - Midtjylland/Ajax

2: Salzburg/Lyon - Inter/Rennes / Juventus/Real Madrid



Finale (25 agosto)



Vincente Semifinale 1 - Vincente Semifinale 2