L'emerenza Coronavirus continua a mettere in ginocchio il calcio italiano. Tocca alla primavera bianconera ora, che dovrà giocare la sfida contro il Real Madrid, match valido per l’andata degli ottavi di Youth League, . Oltre al decreto del Governo italiano, ci ha pensato anche la stessa Uefa con un comunicato ufficiale.



COMUNICATO - "I match di Uefa Youth League che sono programmati in Italia per la prossima settimana saranno giocati a porte chiuse, in accordo con le decisioni prese dalle autorità italiane" . La gara tra bianconeri e blancos si disputerà quindi l’11 marzo a porte chiuse.