Youth League, Trabzonspor-Juventus: la cronaca LIVE

81' - Djahl in campo al posto di Ripani.

78' - Giallo per Merola, simulazione in area del giocatore bianconero.

64' - Juve vicina al pareggio, Finocchiaro pericoloso sul cross di Crapisto.

62' - Sostituzione Juve, escono Vacca e Biliboc, entrano Finocchiaro e Merola.

61' - GOL del Trabzonsport, Turan non sbaglia da dentro l'area dopo la respinta di testa di Pagnucco.

46' - Inizia il secondo tempo.

45' - Pugno calcia da posizione defilata, pallone alto.

40' - Clamorosa chance per Crapisto che da pochi passi non riesce a spingere in porta.

28' - Occasionissima per Turan che nel momento di concludere si fa murare da un super recupero di Verde.

23' - Giallo per Verde che ferma l'azione con l'avversario lanciato verso l'area. Corretta la decisione.

16' - Bianconeri pericolosi con Vacca che lanciato in area prova a segnare con il pallonetto.

10' - Juve vicinissima al vantaggio sugli sviluppi di calcio di punizione: Verde tocca il pallone che sfiora la traversa.

5' - Ci provano anche i padroni di casa da fuori area: parata semplice per Radu.

3' - Prima conclusione della partita, ci prova Ripani: tiro debole.

1' - Inizia la partita.

Yuoth League, Trabzonspor-Juventus: le formazioni ufficiali

Dopo la vittoria della Jin campo per l'impegno europeo anche la Primavera bianconera guidata da Francesco Magnanelli. La Juventus Primavera affronterà infatti inilnei sedicesimi di finale. In palio quindi la qualificazione agli ottavi della competizione. Sarà una sfida secca, senza andata e ritorno e la gara si disputa in casa del Trabzonspor. I bianconeri avevano chiuso al decimo posto la fase campionato della Youth League. Di seguito le formazioni e la cronaca LIVE della partita.

Trabzonspor (4-3-3): Yildrim; Emreince, Ozturk, Malkocoglu, Tibukoglu; Baskan, Erdogan, Faruk Duymaz; Turan, Bayram, Cakiroglu.Juventus Primavera (4-3-3): Radu; Savio, Verde, Bruno Martinez, Pagnucco; Crapisto, Boufandar, Ripani; Biliboc, Pugno, Vacca.