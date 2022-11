Attraverso un comunicato, la Juventus ha reso noto quello che sarà il prossimo avversario in Youth League dei bianconeri. Sul cammino dei ragazzi di Montero ci saranno infatti i belgi del Genk. Di seguito la nota ufficiale del club.'Prima del sorteggio del playoff di UEFA Youth League la Juventus Under 19 aveva due certezze: la prima era che avrebbe affrontato questo turno in gara unica e la seconda era che avrebbe giocato questo match in trasferta.Adesso la squadra di Mister Montero ha una certezza in più: l'avversaria. I bianconeri, infatti, si giocheranno l'accesso agli ottavi di finale contro il Genk o il 7 o l'8 febbraio (la data del match è in via di definizione).L'urna di Nyon, dunque, ha messo sulla strada dei bianconeri la formazione belga che nella finale del "Percorso Campioni", un cammino parallelo rispetto alla più classica fase a gironi, ha superato nella doppia sfida di andata e ritorno il Coleraine'.