Non solo la prima squadra di Allegri. Oggi le porte dell'Europa che conta si aprono anche per ladi Paoloche alle 14 affronta i pari età del. Nella passata stagione, l'Under 19 bianconera stupì nel torneo, per poi fermarsi in semifinale contro i vincitori della competizione, il Benfica. L'obiettivo è quello di replicare, a partire dal match pomeridiano nella Ville Lumiere.: Mouquet; Fernandez, El Hannach, Bitshiabu; Lamy, Zaire Emery, Bagbema, Muntu Wa Mungu; Lemina, Gharbi; Housni.. Laurendon, Zague, Mbappe Lottin, Diawara, Bensoula, Tchicamboud, Mukelenge.. Camara: Scaglia; Valdesi, Nzouango, Huijsen, Rouhi; Mulazzi, Nonge, Doratiotto, Mbangula; Turco, Yildiz.. Daffara, Dellavalle, Strijdonck, Pisapia, Hasa, Maressa, Mancini.. Montero: Sven Jablonski GER