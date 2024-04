La finale didisputatasi nella giornata del 22 aprile ha vistocontendersi lo scettro di "Principi d'Europa". Per il movimento del calcio italiano si è trattato di un traguardo molto importante, visto che si trattava della prima volta per una italiana in un finale di questa competizione.da Footballtransfers.com, all'evento erano presenti anche diversi scout della. Sotto la lente d'ingrandimento c'erano diversi giocatori della squadra ellenica, come l portiere Anxhelo, i fratelli, i mediani Christose Argyriose infine il difensore centrale Isidoros