Domani alle ore 14 la Juventus Under 19 farà visita al Benfica per quella che sarà la semifinale della Youth League. Nella giornata di oggi erano stati annunciati i nomi di tutti i convocati per questa sfida e tra questi figurano anche i nomi di Miretti, Soulè e De Winter. In queste ultime ore però è arrivata una tegola per i bianconeri, dato che il centrocampista Ervin Omic quasi certamente non sarà della partita a causa di un'influenza.