Non solo la prima squadra, quest'oggi in campo anche laIl calcio d'inizio è programmato per le 16. All'andata la squadra diottenne un pareggio per 1-1 contro i portoghesi ma a differenza della prima squadra, la situazione nel girone è notevolmente differente. I giovani bianconeri infatti si trovano al secondo posto - dietro al Psg - con sette punti conquistati. Segue il Benfica a 4 punti e il Maccabi Haifa a 3. Montero ha quindi la qualificazione nelle proprie mani e già un pareggio nella sfida di oggi sarebbe un passo in avanti per il raggiungimento degli ottavi.