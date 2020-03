L’Inter si ritira dalla Youth League. La Juve recupererà la partita contro il Real Madrid mercoledì 11 marzo a porte chiuse, intanto la Primavera nerazzurra non giocherà contro il Rennes. Tutelare la salute prima di tutto, questo il messaggio. Ecco il comunicato del club: "FC Internazionale Milano comunica che la squadra Primavera non parteciperà alla gara Inter-Rennes, valida per gli Ottavi di Finale di UEFA Youth League, in programma mercoledì 11 marzo a Firenze. La decisione del club - che ha sempre posto la tutela della salute pubblica come obiettivo primario - è volta a perseguire la salvaguardia della salute dei propri giocatori, tesserati e dipendenti. Pur riconoscendo la grande importanza della manifestazione e consci del fatto che la non presenza farà scattare automaticamente il provvedimento di sconfitta per 0-3, si è deciso di non giocare la partita per i motivi sopracitati e in ossequio alle disposizioni di tutte le autorità competenti".