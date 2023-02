Intervenuto ai canali ufficiali del club, il baby bianconero Mancini ha parlato della sfida di Youth League contro il Genk.'Sicuramente sarà una gara difficile, soprattutto perchè giochi questo tipo di competizioni il livello si alza ulteriormente. In più affronteremo questo match fuori casa, ma sono sicuro che daremo tutto per passare il turno. Possiamo davvero giocarcela con tutte le avversarie, dipende soltanto da noi'.HANNO DETTOMancini: «Possiamo giocarcela con tutti, dipende solo da noi»Pubblicato 7 minuti fa su 8 Febbraio 2023Di Redazione JuventusNews24Mancini: «Possiamo giocarcela con tutti, dipende solo da noi». Le parole dell’attaccanteLa Juventus ha pubblicato l’intervista a Tommaso Mancini verso la sfida di Youth League tra Juve Primavera e Genk. Ecco le sue parole.SULLA PARTITA – «Sicuramente sarà una gara difficile, soprattutto perchè giochi questo tipo di competizioni il livello si alza ulteriormente. In più affronteremo questo match fuori casa, ma sono sicuro che daremo tutto per passare il turno. Possiamo davvero giocarcela con tutte le avversarie, dipende soltanto da noi'.GOL AL MACCABI – 'La rete contro il Maccabi Haifa, in Israele, è stata molto importante per la squadra perchè ci ha permesso di portare a casa tre punti pesanti. Per me è stato fondamentale perchè mi ha permesso di sbloccarmi e si sa che per un attaccante i gol sono il pane quotidiano. Io vivo per momenti così e quando non riesco a segnare non posso essere soddisfatto. Per di più, come ho detto, è stato un gol prezioso, di conseguenza la settimana è diventata indimenticabile'.SULLA CRESCITA – 'Allenarmi e giocare con i professionisti mi ha aiutato molto nel mio percorso di crescita perchè vieni catapultato in un ambiente totalmente diverso rispetto a quello del settore giovanile. L’esperienza a Vicenza, dunque, mi ha dato davvero tanto e io sarò per sempre grato alla mia città natale per l’opportunità che mi ha offerto. Io, dal canto mio, ho sempre dato tutto me stesso per imparare il più possibile da quella realtà e ciò che ho imparato sto cercando di trasmetterlo anche ai miei compagni. Chiaramente ho vissuto anche momenti molto complicati a Vicenza, ma mi hanno fatto maturare molto anche questi'.