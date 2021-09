Stasera alle 21 la Juventus di Allegri affronterà il ​Malmö nella prima partita della fase a gironi di Champions League. Una partita che viene anticipata oggi pomeriggio dal debutto stagionale della Primavera bianconera in Youth League, equivalente Under 19 della Champions. Una competizione che permetterà ai gioiellini juventini di mettersi in mostra coi pari-età più forti del continente.



Gioiellini che intanto hanno impattato 2-2 in Svezia, raggiunti due volte dopo le reti della coppia offensiva Chibozo-Turco.

FORMAZIONI UFFICIALI E CRONACA IN DIRETTA:

Juve (4-4-2): Scaglia; Mulazzi, Nzouango, Muharemovic, Rouhi; Hasa, Omic, Bonetti, Iling; Turco, Chibozo. A disp: Daffara, Citi, Ledonne, Dellavalle, Sekularac, Galante, Maressa. All. Bonatti

Malmö (4-3-3): Ellborg; Nicklasson, Alvarez Perez, Al-Imam, Lindman; Bolin, Larsson, Karlin; Burakovsy, Widell, Bjerkebo. A disp: V. Andersson, Konjuhi, Avdic, Stromberg, Makolli, Adjei, Braendshoi. All. Westerberg





FINISCE 2-2



87' - Ci riprova Turco, ma ancora il portiere avversario è reattivo



81' - Ellborg dice no a Ledonne!



71' - NUOVO PARI SVEDESE, con LINDMAN sugli sviluppi di un corner



61' - Nzouango! Palla fuori di poco 34' - Ci prova Hasa per la Juve, blocca Ellborg



22' - NUOVO VANTAGGIO JUVE! Turco insacca col mancino su cross di uno scatenato Bonetti



18' - Ci prova Bonetti su punizione, pallone a lato



10' - PARI SVEDESE, lo mette a segno WIDELL su punizione



6' - VANTAGGIO JUVE! CHIBOZO la mette dentro su assist di Bonetti che ha intercettato un passaggio del portiere avversario



1' - Partiti!