Una batosta. E soprattutto un'occasione sprecata. La Juve saluta la Youth League così come la Champions League: agli ottavi di finale, il Real Madrid batte i ragazzi di Zauli per 3-1. Diversa la portata degli avversari, ma la delusione si assomiglia parecchio. A Nyon, il Real aveva disfatto tutto, sgretolato il vantaggio della carta subendo a freddo il destro di Tongya e patendo il gesto di Jordi, assurdo nel calciare addosso a Ntenda a palla ferma: rosso giusto, poi l'unico colore è stato il blanco Real.



Bianconeri che avrebbero trovato anche il raddoppio con Sekulov: dopo la girata di Dragusin, l'esterno a tu per tu con il portiere non si era fatto sfuggire l'occasione di segnare. Cos'è successo? E' arrivato un fischio, forse per gioco pericoloso del difensore (di sicuro non per fuorigioco, che sarebbe stato inesistente). Due minuti fulminanti dei ragazzi di Raul hanno quindi ribaltato quelli di Zauli: prima Arribas, poi Dotor consegnano un vantaggio insperato al Madrid poco dopo la mezz'ora. Nel secondo tempo, Latasa chiude i conti e le speranze bianconere.



LA DIRETTA



94' - FINISCE QUI: la Juve esce agli ottavi di finale, vince il Real Madrid 3-1. I blancos affronteranno l'Inter ai quarti di finale.



90' - 4 minuti di recupero.



89' - Colpo di testa di Dragusin da ottima posizione: palla centrale, il portiere para in due tempi.



85' - Bomba di Miretti dalla distanza: la palla sfiora il palo alla sinistra del portiere.



83' - Destro di Leone dal limite dell'area. Palla deviata: sarà angolo.



80' - Bruttissima palla persa dalla difesa juventina, che consegna palla a Dotor a un passo da Siano: il portiere compie un autentico miracolo e tiene a galla i suoi.



73' - Grandissima azione di Chibozo, che mette in mezzo per Miretti, a sua volta verso Petrelli: il tiro da ottima posizione viene però ribattuto.



69' - Occasione per Barrenechea da calcio d'angolo: il colpo di testa finisce alto!



68' - Prima azione offensiva di Leo della partita: il tiro-cross finisce in angolo dopo la deviazione del portiere. Ora la Juve alza la testa.



62' - Subito la sgroppata di Chibozo, che attacca da sinistra: sporca il cross il portiere e minaccia allontanata.



61' - Ci prova ancora il Real, stavolta con Arribas: sinistro dal limite dell'area, ma è largo.



56' - GOL DEL REAL MADRID! Latasa sfida Gozzi e lo supera in velocità: a tu per tu con Siano, destro secco che passa sotto il ginocchio sinistro del portiere bianconero. 3-1 per il Madrid.



45' - Riparte il match: nessun cambio tra le fila delle due squadre.



46' - Termina qui il minuto di recupero: il Real conduce per 2-1, nonostante l'inferiorità numerica. 45' - Altra chance da angolo (sono 7 per i bianconeri): Dragusin svetta dopo essersi liberato di un difensore. Parte alta della fronte e la palla si spegne sul fondo. 1' di recupero.



43' - Altra azione che nasce da sinistra: prova il cross Ntenda, il portiere libera coi pugni.



39' - Portanova, che occasione! Liberissimo in area: il corner cade alla perfezione, ma la zuccata del figlio d'arte non trova la porta.



38' - Si fa vedere Ntenda, che ha corso più di tutti ma fatica a trovare il passaggio giusto: l'ultimo affondo da sinistra si trasforma in un tiro: para facilmente il portiere del Real.



35' - La Juve non c'è più. Gran palla dentro di Dotor che torva libero Latasa: il sinistro secco è ben parato da Siano, sarà corner.



32' - GOL DEL REAL MADRID! Latasa da sinistra cerca Morante, che di prima trova Dotor smarcato davanti a Siano: il gol è facile, l'azione è stupenda. E, in 10 uomini, il Madrid è avanti: 1-2 sulla Juventus.



30' - GOL DEL REAL MADRID! Nel momento migliore dei bianconeri, il pari del Real. Intervento goffo di Gozzi che fa fallo a centrocampo, Arribas recupera il pallone e approfitta del vantaggio dell'arbitro: al limite dell'area, mancino preciso che si spegne alla sinistra di Siano. Incolpevole. Pari blanco: è 1-1.



27' - Occhio ad Arribas in percussione: il giocatore del Real arriva vicino a Siano ma perde contatto con il pallone.



18' - ANNULLATO UN GOL ALLA JUVENTUS! Gran girata di Dragusin che calcia verso la porta e trova Sekulov: gol facile facile per il bianconero, fermato solo dal fischio arbitrale. Il direttore di gara avrebbe ravvisato gioco pericoloso sull'assist del difensore, Sekulov era in posizione regolare. Situazione comunque molto dubbia...



14' - Continua ad attaccare la Juventus, con Ranocchia pericoloso da sinistra. Il suo cross basso attraversa tutta l'area di rigore e non trova Tongya.



11' - Atterrato Ntenda e Jordi calcia forte il pallone addosso all'esterno bianconero. Si scatena la rissa a Nyon, dove Ranocchia difende il compagno e altera gli animi di tutti. L'arbitro non ha dubbi ed espelle Jordi: il Real è già in 10!



10' - Ci prova Blanco su punizione: tiro fuori di un paio di metri, non sorprende Siano che era sulla traiettoria.



7' - Deviazione fortuita di Ramon su calcio d'angolo, quasi beffa il suo portiere. Juve vicina al raddoppio. Sul corner successivo, Portanova schiaccia ma fa fallo su Ramon. Nulla da fare.



3' - GOL DELLA JUVENTUS! Gran recupero palla di Tongya, che punta il diretto avversario e scarica un diagonale destro imprendibile per il portiere. Grande inizio dei bianconeri ed è 1-0!



2' - Subito Dragusin pericoloso su corner. Non devia da due passi Sekulov e Fuidias blocca centrale.



1' - Calcio d'inizio



JUVENTUS-REAL MADRID 1-3

Marcatori: Tongya al 3', Arribas al 30', Dotor al 32', Latasa al 56'

Juventus (4-3-3): Siano; Leo, Dragusin, Gozzi, Ntenda (67' Leone); Tongya (59' Miretti), Fagioli (59' Barrenechea), Ranocchia; Sekulov (59' Chibozo), Petrelli, Portanova. A disp. Garofani, Riccio, Lamanna. All. Zauli.

Real Madrid (4-1-4-1): Fuidias; Santos, Ramon, Chust, Gutierrez; Blanco; Jordi, Arribas (75' Rodriguez), Morante (75' Sintes), Gonzalez (89' Aranda); Latasa (65' Marvin). A disp. Lopez Andugar, Park, Carrillo, Delgado, Gonzalez Carmona. All. Raul.

Ammoniti: Latasa (R), Gozzi (J); espulsione diretta per Jordi.