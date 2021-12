Dopo il pareggio in campionato contro il Pescara, mercoledì la Juventus Primavera torna in campo per chiudere il proprio percorso nella fase a gironi di Youth League. Alle 15 il fischio d'inizio, a Vinovo, della gara contro il Malmö​. Di seguito, la squadra arbitrale:Novak Simović SRBGoran Beljin SRBMiloš Miškeljin SRBMatteo Marcenaro ITA