Per l'impegno casalingo in Youth League della Juventus contro lo Zenit San Pietroburgo, in tribuna ci sono tre dirigenti bianconeri. Oltre ai responsabili dell'Under 23 e dell'Under 19,, c'è anche il direttore sportivo,. In caso di vittoria, i giovani della Juve, allenati da mister Andrea Bonatti, si qualificherebbero matematicamente agli ottavi di finale della competizione (mentre per il primo posto sarà testa a testa col Chelsea).