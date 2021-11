Vittoria della Juventus Primavera sullo Zenit e qualificazione al prossimo turno di Youth League in ghiaccio. Di seguito le pagelle del match:SENKO 5.5 - Attento per tutta la partita, ma sul gol dell'1 a 0 non è particolarmente reattivoSAVONA 6 - Bene in copertura, qualche errore con palla tra i piediFIUMANO' 6 - Affianca il compagno di reparto con diligenza: prosegue il suo percorso di recupero (Dal 75' CITI sv)NZOUANGO 6.5 - Gioca d'anticipo e annulla i tentativi avversariTURICCHIA 6.5 - Uno di quei calciatori che ogni allenatore vorrebbe avere: per la propensione al sacrificio, perhcé si fanno trovare sempre pronti, per la duttilità. Anche, oggi, partita di grande sostanza, ha un polmone in più rispetto agli altriMULAZZI 7 - Avanti e indietro, fino a creare un fosso nella fascia di competenza. Avanti e indietro, fino ad arrivare puntuale sul secondo palo e fare golOMIC 6.5 - Con intelligenza, legge i momenti della partita e alza e abbassa il ritmo a seconda del bisognoBONETTI 6.5 - Ci mette qualità e quantità, inizia a prendere le misure con il ruolo di centrocampista (Dal 75' LEDONNE 6.5 - Intercetto e assist al bacio per il 4 a 1 )ILING 7.5 - Padrone della fascia sinistra. La responsabilità di sbloccare la partita dal dischetto, la qualità e la strapotenza fisica per andare a servire Mulazzi per il raddoppioTURCO 6.5 - Lavora tanto per la squadra, spalle alla porta, guadagna anche il rigore che sblocca la partita. Avrebbe l'occasione per mettere la sua firma sul match, ma in un paio di occasioni viene colto in fuorigioco (Dal 65' STRIJDONCK 6.5 - Mette in crisi la difesa russa con le sue accelerazioni, come quella che gli permette di chiudere il match con il gol del 4 a 1. Può diventare un'arma micidiale per questa squadra)CHIBOZO 7 - Un gran gol, dopo un'azione personale travolgente, a coronare una prestazione di grande sacrificio (Dal 65' MARESSA 6 - Con la sua fisicità dà una grossa mano alla squadra)All. BONATTI 7 - Qualificazione al prossimo turno di Youth League messa in ghiaccio, con una buona prestazione e una vittoria solida