La Juventus Primavera aspetta l'ufficialità, ma tutto sembra andare verso una direzione precisa: la sfida di Youth League contro il Real Madrid, prevista per oggi dopo il rinvio della scorsa settimana, dovrebbe essere ulteriormente rinviata. La prima conferma, arriva dal sito della Uefa, ma altri piccoli indizi arrivano sparsi, anche dai giocatori della Juventus. Come, giocatore bianconero, che su Instagram ha risposto così ad un tifoso che gli ha chiesto se domani (oggi, ndr) sarebbero scesi in campo contro il Real: "No" secco, ecco quanto afferma Da Graca, confermando le ultime indiscrezioni.