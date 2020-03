Dopo il primo rinvio, Juventus-Real Madrid di Youth League, prevista per oggi, verrà nuovamente rinviata. Mancano ancora i comunicati ufficiali, delle due squadre, ma anche della Uefa, eppure i segnali che arrivano sono negativi.. Una scelta drastica, che mette in difficoltà anche Inter e Roma, impegnate in Europa League contro Getafe e Siviglia. Così, la partita degli ottavi della Champions del settore giovanile, dovrebbe andare verso un ulteriore rinvio: come si legge, infatti,Se non è ufficiale, quindi, poco ci manca. Oggi la Uefa, infatti, dovrà decidere sullo svolgimento delle competizioni europee, al momento ancora attive, ma come abbiamo visto non senza difficoltà. Il Real Madrid aveva chiesto nei giorni scorsi chiarezza, confermando la propria posizione: i blancos non avrebbero voluto volare in Italia e, a conferma di ciò, è arrivato anche il blocco aereo poc'anzi accennato. Quindi, dopolo slittamento di una settimana. L'Inter, d'altronde, ha già ritirato la propria squadra, in una mossa che potrebbe essere stata anticipatrice del peggiore degli scenari possibili.