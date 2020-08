Appuntamento con la storia. Domenica 16 agosto la Juventus Primavera sfida a Nyon il Real Madrid negli ottavi di finale di Youth League. I bianconeri arrivano a questa fase della competizione per la prima volta nella storia. Si sarebbe dovuto giocare la partita l'11 marzo scorso a Vinovo ma a causa del coronavirus il match venne rinviato almeno un paio di volte fino ad arrivare alla decisione definitiva. La partita si giocherà domenica 16 agosto alle ore 18 e saranno visibili in chiaro sul Canale 20 oppure in streaming su Mediaset Play. Su Ilbianconero.com tutti gli aggiornamenti in diretta, gli approfondimenti post-gara e le pagelle.