È successo di tutto a Vinovo. La notizia, però, è una Juventus gagliarda, brava a chiudersi e a ripartire con qualità e, soprattutto, una compagine che non molla mai e agguanta sul finale una pari per 1 a 1 contro i campioni in carica del Benfica. Montero può essere più che soddisfatto!- A inizio match salva il risultato su Precatado, nell'occasione dell'espulsione é sfortunato sul rimbalzo- Il diretto avversario, Moreira, é di quelli che non ti fa dormire la notte prima, che ti fa girare in campo come una trottola, ti prende per mano e ti porta a spasso. Sul sonno di Turco non possiamo avere certezze, in campo é bravo a limitare il fenomeno del Benfica (Dal 71'- Sfiora il pari con una magia)- Roccioso, è il "poliziotto cattivo" della coppia centrale, non bada alle sottigliezze- Più delicato, di certo non meno efficace. Anche quando sembra essere in ritardo ci arriva sempre, come un pendolare rodato da anni di su e giù per le stazioni ferroviarie. Oltre a questo, il suo sinistro é una garanzia in fase di prima costruzione. Non lo è dal dischetto, ma in questo caso poco importa- A inizio match viene bruciato da Precatado che sfiora il gol. È una scottatura che serve: da lì alza l'attenzione e il livello delle giocate- È obbligato ad adempiere più a compiti difensivi rispetto al solito, soffre, si sacrifica, non brilla ma si sporca di sudore per la squadra (Dal 37'- Una parata decisiva nel secondo tempo, sul missile di Semedo non può fare nulla)- Appesantito da un giallo in avvio di match, ma gioca leggero come piuma, quando sfiora il pallone quasi a dirgli: "tranquillo, va tutto bene", e quando deve correre da una parte all'altra per stringere le maglie della diga difensiva (Dal 71'-La giocata che porta al rigore è CLAMOROSA, in palleggio dribbla la difesa lusitana che lo deve stendere)- Nel mancino ha la paletta per dirigere il traffico, da sinistra a destra, poi da destra a sinistra, fa girare la squadra come fosse un giocattolino che gli appartiene dall'infanzia- Il mismatch fisico è evidente, ma chissenefrega. Quando c'è quella grinta e quella qualità i centimetri diventano relativi. D'altronde, a calcio si gioca ancora con i piedi- Inventa e buca la difesa avversaria, ma più che per la qualità delle giocate, oggi si fa notare per una grande propensione al sacrificio: ripiega e strappa palla agli avversari, non é scontato (Dal 58'- Qualche buono spunto ad impensierire la difesa lusitana e poi il tocco decisivo sulla respinta del rigore che vale l'1 a 1)- Ha un'occasione pulita: salta più alto di tutti e prende il palo. Il resto è tanto, tantissimo sacrificio. Nel finale di match le occasioni più pericolose arrivano dai suoi piedi- Solitamente lo si dice del tifo, ma oggi è lui il dodicesimo uomo in campo. Prende in mano il joystick e telecomanda la squadra, nel primo tempo "raddoppia" Pereira quasi inseguendolo e spronando i suoi difensori. La squadra é gagliarda, difende bene e riparte con qualità. Peccato per l'espulsione che di fatto condiziona la ripresa