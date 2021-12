Sotto una fitta nevicata, la Juventus Primavera torna in campo quest'oggi per l'ultimo impegno di Youth League, contro il ​Malmö. La squadra di Andrea Bonatti è già qualificata da prima nel girone; nonostante questo, la vetrina europea e sfide di questo livello sono sempre un buon modo per mettersi in mostra e affrontare le partite al 100%. Tra i calciatori a disposizione, come consuetudine in Youth League, anche Matias Soulé. Assenti De Winter e Miretti, aggregati alla prima squadra.: 2-0: (Cerri 21', Mbangula 30'): Senko; Dellavalle, Citi, Fiumanò, Rouhi; Maressa (Strijdonck 37'), Sekularac, Doratiotto, Mbangula; Soulé, Cerri..Scaglia, Savona, Turicchia, Omic, Ledonne, Anghelé.. Bonatti​ö (4-3-3): Andersson; Stromberg, Alvarez perez, Eile, Lindman; Bjorkqvist, Bolin, Larsson; Hughes, Bjerkebo, Widell.. Eriksson, Makolli, Al-Imam, Avdic, Malky, Adjei, Hamawand.. Westerberg: ​Novak Simović SRB46' - Inizia il secondo tempoINTERVALLO45' - Paratona di Senko che tiene il risultato sul 2 a 039' - Partenza da destra per accentrarsi e provare il tiro a giro, questa volta la conclusione di Soulé esce fuori di poco35' - Accelerata di Maressa che si ferma e si tocca il muscolo posteriore della coscia, Juventus costretta al cambio32' - Ancora la combinazione Sekularac-Mbangula, questa volta volante, questa volta Andersson interviene30' - GOL JUVE, raddoppia Mbangula! Palla illuminante di Sekularac che taglia in due la difesa svedese, Mbangula accelera e infila sotto le gambe di Andersson21' - GOL JUVE, segna ancora Cerri! Palla nel mezzo di Maressa, la difesa del Malmo buca l'intervento e l'attaccante bianconero è bravo ad approfittarne e pizzare il piattone in rete14' - OCCASIONE JUVE, Soulé allarga per Maressa che tira forte sul primo palo, la palla fa vibrare l'esterno della rete10' - Colpo di testa pericoloso di Alvarez, anche il Malmo si fa vedere in avanti6' - Tiro di Soulé deviato, la parabola si alza ed esce di poco1' - Si parte!