La Juventus Primavera termina il proprio group stage di Youth League nel migliore dei modi, battendo il Malmo e sfoderando una buona prestazione. Di seguito le pagelle del match:- Attento nelle conclusioni da fuori, così come nel chiudere lo specchio della porta quando il Malmo riesce ad entrare negli ultimi 15 metri- Mette qualità quando risale la fascia per partecipare all'azione offensiva (Dal 70'- 20 minuti senza strafare, ordinato e a attento)- Cerca, e trova, più volte l'anticipo, stoppa sul nascere i tentativi avversari- Un paio di piccole sbavature in marcatura, errori di esperienza per cui viene anche richiamato da Bonatti, ma la sua prestazione difensiva è di altissimo livello, ormai è un leader del reparto, e non solo: la fascia al braccio lo dimostra (Dal 70'- 20 minuti fatti bene)- Ottima copertura difensiva, sulle palle alte è sempre in anticipo sul diretto avversario- Passa da una fascia all'altra ma non cambia il suo apporto - ottimo per qualità - all'attacco bianconero: suo l'assist per Cerri che sigla l'1 a 0 (Dal 37'- Non si accende mai, fatica a entrare in partita e fare la differenza con le sue accelerate)- Inizio con il freno a mano tirato, ma c'è la neve a terra e inizia a derapare, quando accelera, dando spettacolo. L'assist per Mbangula che segna il 2 a 0 è un'intuizione geniale. Da lì in poi, tantissime giocate di qualità- Fa girare palla in maniera ordinata, ha la personalità per giocare vicino l'area e dettare i ritmi. Bravo nell'inserimento che vale il rigore, che poi trasforma su ribattuta- Freddo come la giornata di oggi, nel segnare il 2 a 0. Parte da esterno dove non riesce ad ingranare, spostato più avanti la prestazione migliora- Pattini ai piedi, scivola per il campo con la consueta eleganza, va vicino a mettere la sua firma nel match con uno dei suoi movimenti tipici, rientra dalla destra e col mancino a giro sfiora il palo (Dal 46'- La palla messa nel mezzo per Cerri non sarebbe potuta essere più precisa nemmeno se piazzata con le mani)- Sta attraversando un momento d'oro, e lo merita dopo le difficoltà di inizio stagione. Non sono solo i due gol, ma è l'aiuto che dà alla squadra ad alzare il baricentro e girare da una parte all'altra del campo a fare la differenza (Dal 60'- Mezz'ora preziosissima in termini di esperienza, per l'attaccante 2005)- Percorso quasi netto in Youth League, chiuso con una vittoria netta e mai in discussione. Difficile immaginare un cammino migliore in Europa