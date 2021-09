Vince la Juventus! A Vinovo, i bianconeri battono il Chelsea per 3-1: segnano Soule, Mulazzi e Galante.94' - FINISCE QUI: vince la Juve per 3-1. Tre punti preziosi nel cammino verso il prossimo turno di Youth League.85' - Ci prova ancora il Chelsea: Vale si libera bene e prova il mancino. Palla a lato.68' - Ottima discesa di Turicchia: palla a destra per Mulazzi, che ripropone al centro per Omic. Tiro sbilenco, palo clamoroso. A un centimetro dal 3-0.67' - S'infila Stutter sulla sinistra. la palla al centro è ben parata da Garofani.58' - Meravigliosa palla di Mulazzi per Iling: l'inglese ci arriva coi tempi giusti, ma sbaglia l'appoggio di sinistro. Che peccato.51' - Mammia mia, Soule! Prende palla sulla trequarti, finta di corpo e destro... debole! Para bene il portiere del Chelsea, ma la Juve sfiora il 3-0.45' - Ricomincia la gara.45' - Termina qui il primo tempo: la Juve riparte dal 2-0.43' - Grande incursione di Hall, che supera la difesa e calcia verso Garofani: palla alta d'un niente. Sul capovolgimento di fronte, è Mulazzi a sfiorare il raddoppio per la Juve.29' - Destro dal limite dell'area di Vale: gran palo per il capitano del Chelsea, il destro era insidiosissimo.24' - Soule dalla lunetta: parata pazzesca di Sharman.23' - Retro passaggio errato di Nzouango, si avventa Soonsup che si fa ipnotizzare da Garofani, bravissimo in uscita bassa.20' - Tiro di Haigh, ci prova il Chelsea: palla alta.12' - Ancora Iling! Tacco a liberare di Chibozo e l'ex della gara prova a giro: palla a un centimetro dal palo.12' - Ci prova Miretti, che libera il destro da posizione defilata: in due tempi Sharman.9' - Primo brivido per Garofani: cross dalla sinistra e colpo di testa di Soonsup. Blocca il portiere bianconero.6' - Primo tentativo di Soule, dopo un ottimo break di Iling: il mancino è deviato e finisce in angolo.1' - Fischio d'inizio: al via Juve-Chelsea.: 27′ Soulé, 45′ Mulazzi, 73′ Wareham: Garofani; Savona, Nzouango, Muharemovic, Turicchia (90' Maressa); Mulazzi, Omic, Miretti (66′ Bonetti), Iling-Junior (77′ Hasa); Soulé (77′ Galante), Chibozo (66′ Turco). All. Bonatti. A disp. Senko, Citi-: Sharman-Lowe; Hughes, McClelland, Badley-Morgan (46′ Mothersille); Brooking, Webster (54′ Stutter), Hall (83′ Castledine), Thomas; Haigh (46′ Flabema), Soonsup-Bell (72′ Wareham), Vale. All. Myers. A disp. Bergstrom, Gee: Carvalho Nobre (POR): 71′ Turco, 79′ Hughes, 86′ Galante