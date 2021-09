Vince la Juve, e a tratti è proprio un gran bel vedere. Vince la Juve, eppure il Chelsea è faticoso da domare. A Vinovo, nella seconda giornata della Youth League,E arrivano tre punti preziosissimi dopo il 2-2 a Malmoe.Quelle uscite così. Sui piedi. Convinte. Che evitano il pari del Chelsea sul più bello e verosimilmente un altro finale alla Juve.Dalla sua parte c'è Thomas ed è quasi un centometrista: prova a tenerlo a bada.Un errore quasi gli costa partita e prestazione: per fortuna Garofani la legge alla perfezione.Che bel lancio, quello che aggancia Soule. Perfetto. Bonucciano. Ma sul gol del Chelsea ha qualcosa da farsi perdonare.Puntuale, non esattamente preciso. Comunque, è presenza robusta. E non è niente male.Presenza.Oltre il gol - e il sinistro chirurgico - c'è tanta bravura nella lettura delle azioni: Savona è un supporto costante, lui un fuscello che cambia il fronte in mezza frazione di secondo. Golazo che è come un premio all'impegno.Si vede meno, si sente di più, sbaglia un po' troppo. Forse troppo preoccupato a bloccare Vale e a lasciare l'altra fase a Miretti.Dannato ultimo passaggio: è tutto ciò che gli manca, e inevitabilmente le fondamenta della prestazione s'impregnano di difficoltà. O quasi.Poca verve: entra per dare una mano, combina poco.Ha per ben due volte, su destro e sinistro, la palla del gol dell'ex. Si fa eccezione di una vecchia regola del calcio.Trova una buona traiettoria e viene atterrato. In generale, un motorino (che patisce le curve strette).C'è un tasso di pericolosità nelle sue giocate che è semplicemente differente. Il gol è di una dolcezza unica, ma anche raffinatezza (innata) e senso della porta (allenata).Tiene botta. Poi trova la rete, di bellezza e sacrificio, chiudendo il match e scacciando un po' di fantasmi.Nessuna giocata, più concretezza. Ma senza rubare l'occhio fa esattamente ciò chiede Bonatti: linee strette, raddoppi costanti. Non gli capita (quasi) mai dall'altra parte.Prova a tenere su la palla. Può fare solo quello (è un'altra partita appena entra) e pure gli basta: gran lavoro verso l'assist per Galante.