La Juventus ospita il Bayer anche con la squadra Primavera, nel consueto appuntamento con la Youth League che fa da antipasto agli incontri di Champions della prima squadra. I ragazzi di Lamberto Zauli, reduci da due stop pesanti in campionato contro Atalanta e Cagliari, giocano però nella competizione europea forti dello scoppiettante esordio contro l'Atletico Madrid (0-4). Il match, che andrà in onda anche in chiaro sul Canale 20 del digitale terrestre, sarà un banco di prova importante per questa fase a gironi e la Juventus vuole confermarsi per poi tornare a concentrarsi sul campionato. Alle ore 14.00 il fischio d'inizio.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



JUVE (4-3-3) - Siano; Leo, Dragusin, Gozzi, Anzolin; Tongya, Fagioli, Ahamada; Sene, Moreno, Sekulov.



BAYER LEVERKUSEN (4-4-2) - Lotka; Gaedicke, Lamti, Bukusu, Ruth; Wolf, Azhl, Stanilewitz, Anapak; Turkmen Scott.



Segui il LIVE di Juventus U19-Bayer U19 su Il Bianconero



LIVE



16' GOOOL! Gran gol di Sene: destro da fuori area che di infila vicino al palo alla destra del portiere, a mezza altezza. Bianconeri meritatamente in vantaggio.



7' Tanto possesso, poche occasioni, ma la Juve mantiene il pallino del gioco.



1' Al via la gara, sono le 14.01



JUVENTUS U19 - BAYER LEVERKUSEN U19 0-0