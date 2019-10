Siano 6 – Non può niente sul gol di Kemper nel finale. Per il resto la difesa lo protegge sempre senza sbavature.



Leo 7 – Cala il poker ma Kemper gli salta sopra



Dragusin 7.5 – Sicurezza dietro, sfiora anche il gol del 5-0



Gozzi 7 – Torna su ottimi livelli anche se “scivola” sul rigore che il Bayer sbaglia a fine primo tempo



Anzolin 7 – Prestazione sicura sulla sinistra. Fa bene le due fasi (58' Verduci 6.5 – Col pilota automatico)



Tongya 7.5 – Forza e tecnica al servizio della Juve



Fagioli 8 – Realizza il calcio di rigore del 3-0. Quando esce lui la Juve cala un po' ma è anche fisiologico. Grande inizio di stagione di “Fagio” tenuto a riposo contro il Cagliari e oggi in grande spolvero (58' Leone 6.5 – La Juve è sempre in controllo)



Ahamada 7.5 - Guadagna il rigore del 3-0. È un osso duro da affrontare in mezzo al campo (46' Francofonte 6.5 – Gestisce bene il possesso)

Sene 8 – Un gol e un assist. Sempre più importante. Zauli lo toglie nell’intervallo con la partita già in ghiaccio (46' Da Graca 6.5 – Gioca bene di sponda)



Moreno 8 – Terzo gol in due partite di Youth League. Impatto pazzesco in campo europeo. E il meglio deve ancora venire. (70' Petrelli 6.5 – Esordio stagionale dopo l’infortunio muscolare. Ci prova un paio di volte ma non trova la via del gol)



Sekulov 7.5 – A tratti imprendibile.



All. Zauli 7.5 – Due scivoloni consecutivi in campionato ma nell’ultimo, quello contro il Cagliari, tanti ‘big’ erano rimasti in panchina. Oggi Sene, Moreno e Fagioli si sono scatenati ma la Juve ha fatto davvero bene da capo a fondo, compresi i subentrati. Sei punti in due partite. Avanti così