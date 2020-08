Niente da fare per l'Inter, sconfitta dal Real Madrid nei quarti di finale in Youth League. La gara si decide nella ripresa, quando i nerazzurri restano in dieci per l'espulsione di Vezzoni per doppia ammonizione. Pozzer para un rigore a Chust Garcia, ma poi non può nulla su Marvin Park, Gutierrez (su rigore) e Morante. Così dopo la Juventus, gli spagnoli allenati da Raul fanno fuori anche l'Inter e sabato sfidano il Salisburgo, che ha battuto 4-3 il Lione grazie a una tripletta di Adamu. L'altra semifinale è tra Ajax e Benfica. La finale si giocherà martedì 25 agosto, sempre a Nyon in Svizzera.