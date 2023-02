Archiviata e dimenticata la brutta sconfitta casalinga contro la Fiorentina, laPrimavera apre un altro capitolo e si fionda a capofitto sulla Youth League. Quest'oggi, infatti, la squadra di Montero affronta ilnei playoff per garantirsi un posto agli Ottavi di finale.: 0-0 (4-3 dcr): Chambaere; Martens, Al Mazyani, Ndenge Kongolo, Caicedo Mina; Van De Perre, Rotundo (Smekens 74'), Claes (Karetsas 82'); Arabaci (Toure 82'), Cutillas Carpe (Decresson 38'), Nuozzi.Penders, Cauwel, Manguelle,.. Pocognoli: Daffara; Savona, Nzouango, Dellavalle, Rouhi; Hasa (Anghelè 71'), Bonetti, Nonge, Yildiz; Turco (Maressa 71'), Mancini (Domanico 54').. Vinarcik, Valdesi, Turco, Ripani.. Montero: Yildiz (J), Nonge (J), Van De Perre (G), Kongolo (G), Bonetti (J), Nuozzi (G), Claes (G), Caicedo (G), Anghelé (J): Dellavalle (J), Nonge (J): Miloš Milanović SRBERRORE JUVE, sbaglia YildizGOL GENK, ChambaereGOL JUVE, BonettiGOL GENK, SmekensGOL JUVE, MaressaGOL GENK, MartensGOL JUVE, SavonaGOL GENK, Al MazyaniERRORE JUVE, sbaglia AngheléERRORE GENK, Van de Perre sbagliaSI VA AI RIGORI88' - Ci prova Yildiz, dribbling e tiro di poco alto!76' - Mancino di Anghelé che si stampa sull'incrocio dei pali63' - CLAMOROSO! Espulso anche Nonge, doppia ammonizione, questa volta il giallo arriva per simulazione. Decisione incomprensibile dell'arbitro60' - Mancino a giro di Nuozzi, palla che sfiora il palo ed esce50' - Espulso Dellavalle: la Juve rimane in dieci. Decisione che appare molto molto severa48' - Ci prova Turco dalla distanza, il suo mancino é deviato in angolo46' - Via alla ripresaINTERVALLO45' - Punizione diretta calciata da Rouhi, palla alta sopra la traversa43' - Yildiz spara con il destro, palla non lontana dalla porta39' - OCCASIONE GENK, palla nel mezzo la difesa bianconera si perde Arabaci che da pochi metri spara alto23' - Azione insistente di Hasa che trova lo spazio per liberare il mancino da ottima posizione, palla che si impenna alta17' - Palla che sfugge dalle mani del portiere del Genk, Turco non é abbastanza lesto per ribadire in porta8' - Daffara blinda la porta, Genk pericoloso da calcio di punizione3' - Nonge ruba palla in mezzo al campo, Mancini la prende e ci prova da lontanissimo: palla fuori di poco1' - Subito Yildiz pericoloso! Mancino incrociato del turco, Chambaere devia1' - Via al match