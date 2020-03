Mercoledì alle 16,00 al campo Ale&Ricky di Vinovo, la Juventus Primavera dovrebbe giocarsi gli ottavi di finale - in gara secca - di Youth League, contro il Real Madrid. L'allarme Coronavirus, però, non coinvolge soltanto la Serie A, come visto in questi giorni. Così, domani la Uefa valuterà se ci sarà o no la possibilità di rimandare la partita, così da poterla disputare ad emergenza rientrata. Ancora una giornata di attesa, quindi, anche per capire le reazioni della regione e se ci sarà o meno la possibilità di utilizzare gli impianti.