E' il giorno di Juve-Real Madrid, appuntamento clou di Youth League. Vincere per continuare a sognare, per confrontarsi con i grandi, giocarsela sotto alcuni occhi particolarmente interessati: quelli di Andrea Pirlo, spettatore che osserverà i giovani talenti bianconeri. I bianconeri si sono qualificati per la prima volta agli ottavi e questa sera, alle 18 a Nyon, se la vedranno contro i blancos di Raul. Tornato lì dove ha fatto la storia, il tecnico del Castilla guiderà il Real Madrid Juvenil A contro la Juve. Un incontro speciale, un test importante per i ragazzi di Lamberto Zauli, che cercano la consacrazione e una possibilità in Prima Squadra, con il nuovo tecnico che avrà per loro un occhio di riguardo.



NEL MIRINO - In particolare, le riflessioni si concentrano su Daouda Peeters, 21enne mediano dell'Under 23, ma anche su Paolo Gozzi, Nicolò Fagioli e Franco Tongya, stelle proprio della Primavera.



DOVE VEDERLA - L'ottavo di finale di Youth League si giocherà oggi, domenica 16 agosto, a Nyon, in Svizzera, sede di tutta la fase finale della manifestazione con fischio d'inizio alle 18.00 (si sarebbe dovuto giocare a Vinovo lo scorso 11 marzo). La gara sarà in diretta e in chiaro su Canale 20 (medesimo canale del digitale terrestre), ma anche in streaming su Mediaset Play. LE PROBABILI FORMAZIONI



JUVENTUS (4-3-2-1) Siano; Leo, Dragusin, Gozzi, Ntenda; Tongya, Fagioli, Ranocchia; Portanova, Sekulov; Petrelli. All. Zauli



REAL MADRID (4-3-3) Lopez; Santos, Rueda Garcia, Ramon, Chust, Gutierrez; Sintes Blanco, Arribas; Marvin Park, Pedro Ruiz, Martin. All. Raul