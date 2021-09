Dopo quello per la partita serale dei "grandi", è stato designato anche l'arbitro della sfida, in programma per mercoledì alle 16.00. A dirigere il match sarà il portoghese Antonio Emanuel Carvalho, affiancato dai lusitani Luciano António Gomes Maia e Nelson Filipe Vila Pereira come assistenti e dal quarto uomo Lorenzo Maggioni (italiano). Per le due squadre giovanili si tratta del secondo appuntamento stagionale di: i bianconeri di, reduci dalla bella vittoria in campionato nel derby d'Italia contro l'Inter, dovranno provare a conquistare il primo successo europeo dopo il pareggio per 2 a 2 contro il