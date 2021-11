Ad anticipare la gara di questa sera di Champions League tra Chelsea e Juventus sarà la Youth League, con i club che si sfideranno con le squadre Under 19. Per l'occasione, mister Bonatti riabbraccia Soulé e Miretti, in campo dal primo minuto, come è ormai consuetudine nella competizione europea.IL TABELLINOChelsea-Juventus: 0-3Marcatori: (Soulé 1', Miretti 31', Turco 44'): Bergstrom; Olise, Hughes, Gilchrist, Hall; Simons, Webster; Rankine, Haigh, Andersson (Vale 46'); Fiabema (Soonsup-Bell 46').. Adegoke, Castledine, Badley-Morgna, Tobin, Wareham.. Myers: Senko; Turicchia (Dellavalle 68'), Nzouango, Fiumanò (Citi 76'), Savona; Iling, Miretti, Omic, Soulé; Chibozo (Maressa 76'), Turco.. Scaglia, Cerri, Bonetti, Mbangula.. Bonatti: Turco (J): Ádám Farkas HUN​77' - Paratona di Senko su Haigh68' - Turicchia appoggia male il piede e scivolando si fa male. Subito sostituito, entra Dellavalle60' - Soonsup-Bell entra in area e prova a colpire di destro, Fiumanò devia fuori46' - Inizia il secondo tempoINTERVALLO44' - GOL JUVE, ma che azione! Imbucata di Soulé che trova Chibozo, l'attaccante mette nel mezzo una palla rasoterra tagliata dove piomba Turco che da dentro l'area piccola segna il 3 a 031' - GOL JUVE, dal dischetto si presenta Miretti che segna il 2 a 031' - Miretti sacca in due la difesa del Chelsea, Chibozo penetra in area e spacca la traversa, sulla respinta Turco steso e rigore per la Juve29' - Palla deliziosa di Soulé nel mezzo, il tentativo di testa di Turco viene murato23' - Conclusione da fuori area di Webster, Senko smanaccia oltre la traversa15' - OCCASIONE JUVE, Iling trova Turco al limite dell'area, l'attaccante prova il tiro a giro che termina a lato di pochissimo10' - Batti e ribatti nell'area bianconera, spazza Nzouango1' - GOL JUVE, cross sul secondo palo di Chibozo, la palla arriva a Soulé che dribbla il diretto avversario sulla linea di fondo e punisce il portiere avversario infilandolo sul suo palo1' - Inizia la partita