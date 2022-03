Lasciata alla spalle la sconfitta contro l'Inter in campionato, la Juventus Primavera si cala nuovamente nella realtà europea della Youth League. Dopo aver conquistato il record di punti fatti nella fase a gironi della competizioni, i bianconeri di mister Bonatti affrontano oggi, per gli Ottavi di finale, a partire dalle 14, l'Az Alkmaar.



IL TABELLINO



Az Alkmaar-Juventus: 0-0



Marcatori:



Az Alkmaar (4-3-1-2): Westerveld; Velthuis, Dekker, Goes, van Aken; Buurmeester, Schouten, Twisk; de Jong; Meerdink, Poku. A disp. Owusu-Oduro, Dekkers, Kwakman, Reverson, Koster, Stam, Addai. All. Sierksma

Juventus (4-4-2): Senko; Savona, Nzouango, Muharemovic, Rouhi; Mulazzi, Turicchia, Bonetti, Iling; Chibozo, Mbangula. A disp. Daffara, Omic, Hasa, Fiumanò, Galante, Strijdonck, Maressa. All. Bonatti



Ammonizioni: Meerdink (A)



Arbitro: Julian Weinberger



55' - Tiro incrociato di de Jong, Sensko si distende ma non tocca, il apllone esce a fil di palo 49' - Batti e ribatti in area, conclusione ravvicinata di Chibozo murata dalla difesa avversaria



46' - Inizia il secondo tempo



INTERVALLO



41' - Difesa della Juve bucata e gol di Poku, ma il guardalinee alza la bandierina: è fuorigioco



25' - Ancora Chibozo, azione personale e tiro dal limite dell'area, deviazione della difesa che impenna il pallone



25' - DOPPIA OCCASIONE JUVE, prima Chibozo sfiora il gol di testa, ma Westerveld si oppone con un gran intervento, sulla ribattuta Iling spara alto da ottima posizione



2' - Prima occasione per la Juve, tiro incrociato di Iling, Mulazzi si fionda sul secondo palo ma il suo tiro a porta vuota viene murato



1' - Via al match