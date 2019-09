La vittoria con l'Empoli in campionato ha convinto, e soprattutto animato ulteriormente l'ambiente in casa Juve. La Primavera ora è già alla prova del nove: c'è l'Atletico, in questa lunga e pazza Youth League. Fischio d'inizio alle 14.30: segui il LIVE su IlBianconero.com.



LA PARTITA

79' - Bandeira, che occasione: gran percussione in area, ma il sinistro è altissimo.

78' - Riquelme, destro al volo: palla centrale, c'è Siano in due tempi.

69' - GOL DELLA JUVENTUS. Moreno parte in solitaria, scarta il portiere e deposita in rete.

69' - Tentativo di Soriano dalla media distanza: devia Siano.

64' - GOL DELLA JUVENTUS. Moreno, perla pazzesca: lancio in verticale di Sekulov per Moreno, che con un tocco sotto perfetto batte il portiere. Juve show: con l'Atletico è 3-0!

55' - Grande percussione di Tongya: il destro finisce sul palo esterno!

54' - Sinistro di Valera dal limite: centrale e facile per Siano.

53' - Tiro da metà campo di Fagioli: giocata pazzesca, palla che si spegne poco sopra la traversa.

49' - Sene, che occasione: è tu per tu col portiere, ma calcia centrale!

45' - Riparte il match. Per l'Atletico, fuori Quintana e dentro Valera.

47' - Finisce il primo tempo: Juve avanti a Madrid, con l'Atletico è 2-0.

38' - GOL DELLA JUVENTUS. Ahamada, fa tutto lui: difende palla dal limite dell'area, portandosi il pallone sul mancino. Da posizione centrale, il sinistro è chirurgico e il gol è meraviglioso: 2-0 per la Juve!

36' - Quintana si smarca sulla destra, il cross è sbilenco e colpisce la parte alta della traversa.

34' - Super Siano su Riquelme: destro a giro dal limite dell'area sinistra, il portiere ci mette la punta delle dita.

32' - Gol pazzesco di Sene, ma è tutto fermo. L'attaccante, partito in posizione regolare, aveva superato tutta la difesa spagnola: il destro ha però incrociato Sekulov, purtroppo in offside. Che peccato...

29 ' - Risponde l'Atletico: palla pericolosa in area, ci prova Moreno con il destro. Equilibrio precario: il tiro va ampiamente fuori.

18' - GOL DELLA JUVENTUS. Fagioli trasforma il calcio di rigore.

18' - CALCIO DI RIGORE PER LA JUVENTUS. Atterrato Abou in area piccola: è penalty.

17' - Tentativo di Sene da posizione ravvicinata: para Saldana.

13' - Colpo di testa di Fagioli da calcio d'angolo: palla fuori.

1' - Calcio d'inizio. ATLETICO-JUVE 0-4 (18' Fagioli, 38' Ahamada, 64' Moreno, 69' Moreno)

Atletico Madrid (4-1-4-1): Saldaña; Gutierrez Ramirez, Marco Moreno, Granado, Fernando Medrano; Navarro Diaz (62′ Ajenjo Hyek); Riquelme, Nacho Quintana (46′ Valera), Ferreras, Teguia; Tenas Ureña (62′ Soriano). All. Juarez. A disp. Alex Fernandez, Gonzalo Camello, Soto Maldonado, Recio Ortega

Juventus (4-3-1-2): Siano, Bandeira, Dragusin, Gozzi, Anzolin (75' Verduci); Tongya (59′ Ranocchia), Fagioli, Ahamada (68′ Leone); Sekulov (68′ Da Graca); Sene (59′ Moreno), Abou. All. Zauli. A disp. Garofani, Riccio.

Arbitro: Lambrechts (BEL).

Ammoniti: 40' Ahamada (J).